SEO турсайта.

Сайт находился на первых строках в поисках три года, затем съехал на середину 3-ей страницы. Все страницы прописаны, слова-ключи и фото тоже, но видимо, есть ошибки в SEO. Сегмент рынка очень узкий, исправить несложно, но нужно знать предмет. Пож-та без астрономии.