SEO турсайта.

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт находился на первых строках в поисках три года, затем съехал на середину 3-ей страницы. Все страницы прописаны, слова-ключи и фото тоже, но видимо, есть ошибки в SEO. Сегмент рынка очень узкий, исправить несложно, но нужно знать предмет. Пож-та без астрономии.

6 лет назад
grek13
49 летСША
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад