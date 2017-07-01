Краундмаркетинг РУ

Есть сайт c вопросами ответами. Сайт общетематический. Много разных тематик. На вопросы с ответами нужно сделать ссылки с форумов, блогов, новостных сайтов и т.д.

Главная цель - получить качественную ссылку с площадки где минимальное кол-во спама.

Площадка должна быть трастовая.

Ссылка должно органично вписываться, а не выглядеть как спам.

Работы много.