Краундмаркетинг РУ

Сайт находился на первых строках в поисках три года, затем съехал на середину 3-ей страницы. Все страницы прописаны, слова-ключи и фото тоже, но видимо, есть ошибки в SEO. Сегмент рынка очень узкий, исправить несложно, но ...
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Есть сайт c вопросами ответами. Сайт общетематический. Много разных тематик. На вопросы с ответами нужно сделать ссылки с форумов, блогов, новостных сайтов и т.д.
Главная цель - получить качественную ссылку с площадки где минимальное кол-во спама.
Площадка должна быть трастовая.
Ссылка должно органично вписываться, а не выглядеть как спам.
Работы много.
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