SEO продвижение сайта по РФ

$400
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок180 просмотров
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Необходимо продвинуть сайт по услугам на всю территорию РФ. по поисковым системам Google и Яндекс. 

Критерии отбора подрядчика.

1. Наличие положительного опыта продвижения по РФ. Обязательно демонстрация через скайп показателей метрики выполненных проектов. Картинки не принимаются.

2. Работа через безопасную сделку. 

3. Перед началом работ готовите план проведения работ, сроки, ожидаемый результат, ориентировочная стоимость работ.

4.  Обязательно поясняете какие методы будет применять.

 

6 лет назад
SergDanilov
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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