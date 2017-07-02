Продвижение сайта ставок в игровом сегменте

Всем привет! Есть сайт на wordpress - [url=https://kachajsya.ru]https://kachajsya.ru[/url] нужно закрыть от индексации рубрики, метки и некоторые страницы! Все елементы которые нужно закрыть через библиотеку jQuery я заскринил. Хочу закрыть через AJAX поскольку через noindex и nofollow - метод не работает! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется комплексное продвижение сайта, который сейчас находится в разработке, но будет идентичен по сути сайту https://bets4.pro/
Необходимы специалисты, специализирующиеся именно на игровой тематике.
Интересует ориентировочная стоимость и список услуг входящих в нее в таргетинге:
- СНГ
- Буржуа
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