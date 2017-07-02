Настройка Google Merchant

Всем привет! Есть сайт на wordpress - [url=https://kachajsya.ru]https://kachajsya.ru[/url] нужно закрыть от индексации рубрики, метки и некоторые страницы! Все елементы которые нужно закрыть через библиотеку jQuery я заскринил. Хочу закрыть через AJAX поскольку через noindex и nofollow - метод не работает! ...