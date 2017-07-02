Здравствуйте! Нужен специалист по настройке Google Merchant Center. Важно, чтобы человек был в теме. Всё рассказал/показал/настроил. Указывайте цену в рублях пожалуйста.
Продвижение в вконтакте и инстаграмм , для продажи товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется активное продвижение страниц в вконтакте и инстаграмм , оплата за заявки , то есть один лид ,всего 4 проекта – ламзаки , новостройки продажа,картины портреты на заказ,настольная игра монополия
Оплата поэтапно либо в конце
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