Требуется толковый SEO-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт25 заявок182 просмотра
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Требуется толковый SEO-специалист, который оптимизирует сайт  и выведет в Топ Google и Yandex. Нужно сделать семантику, статьи, прописать мета-теги и т.д. Тематика интернет магазин мужских аксессуаров. Гео: Россия и СНГ.

6 лет назад
guest_14990831714711
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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