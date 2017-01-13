Требуется настройка VDS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок158 просмотров

Требуется настроить только что приобретенный у хостера VDS. Сайт который будет на нем - на WordPress, с кучей картинок, аякса. Необходимо будет установить пакеты nodejs, npm, gulp, sass и настроить сервер на максимальную производительность.

Node.jsSASSWordPressGulp
8 лет назад
Melonor
Олег 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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