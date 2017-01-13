Требуются ответы с небольшими пояснениями на несколько вопросов по скрипту MailWizz для организации белых рассылок Нужен специалист, который хорошо разбирается в тех стороне email рассылок! Если не уверены в своих ...
Требуется настройка VDS
Требуется настроить только что приобретенный у хостера VDS. Сайт который будет на нем - на WordPress, с кучей картинок, аякса. Необходимо будет установить пакеты nodejs, npm, gulp, sass и настроить сервер на максимальную производительность.
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