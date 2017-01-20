Белые email рассылки и скрипт MailWizz - ответить на вопросы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка204 просмотра

Требуются ответы с небольшими пояснениями на несколько вопросов по скрипту MailWizz для организации белых рассылок

Нужен специалист, который хорошо разбирается в тех стороне email рассылок!

Если не уверены в своих ответах и не сможете их обосновать - просьба не

писать!

Вопросы

https://docs.google.com/document/d/1i-Zd7bjGJaxGYxfqM_5yEAPw0g0q_ePpy3Rv3KeVPrM/edit

Отвечать можно прямо в файле с пояснениями к каждому ответу, или созвонится в скайпе голосом

8 лет назад
alextwinner
Алексей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Грамотный спец своего дела! Рекомендую!
Приятно работать с хорошим заказчиком. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад