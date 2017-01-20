Белые email рассылки и скрипт MailWizz - ответить на вопросы

Требуются ответы с небольшими пояснениями на несколько вопросов по скрипту MailWizz для организации белых рассылок

Нужен специалист, который хорошо разбирается в тех стороне email рассылок!

Если не уверены в своих ответах и не сможете их обосновать - просьба не

писать!

Вопросы

https://docs.google.com/document/d/1i-Zd7bjGJaxGYxfqM_5yEAPw0g0q_ePpy3Rv3KeVPrM/edit

Отвечать можно прямо в файле с пояснениями к каждому ответу, или созвонится в скайпе голосом