Отличный заказчик и адекватный человек. В процессе работы с Антоном всегда можно найти компромисс и решить возникающие вопросы так, чтобы обе стороны остались довольны. Имеет четкие представления о желаемом результате. Сотрудничали с Антоном по нескольким проектам. Работа всегда была оплачена в срок. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую)