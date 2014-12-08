Dexo

Максим Dexo

 
33 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Современный веб-дизайн

Создаю современный грамотный дизайн сайтов, решающий ваши задачи. Выполняю верстку.

Опыт работы более 3 лет.

Уровень навыков можно оценить в портфолио, сам сайт портфолио создавался также лично мной.

Сроки и цены обсуждаются отдельно, ибо каждый проект индивидуален.

Контактные данные:

Skype: disarto.studio

ICQ: 367627291

E-Mail: [email protected]

Отзывы заказчиков

azteQa
Руслан 
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка по готовому шаблону
Отличный исполнитель! Все делает быстро. Долго объяснять не надо. Постоянно на связи и может оперативно делать правки. Настоятельно рекомендую.
Руслан отличный заказчик) Четкая постановка задачи, приятное и ненавязчивое общение, и конечно своевременная оплата. С такими людьми приятно работать. Рекомендую)
Ответный отзыв
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)
$100
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн для сайта околокомпьютерной тематики
Максим сделал хороший дизайн сайта по приемлемым ценам. Доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик и адекватный человек. В процессе работы с Антоном всегда можно найти компромисс и решить возникающие вопросы так, чтобы обе стороны остались довольны. Имеет четкие представления о желаемом результате. Сотрудничали с Антоном по нескольким проектам. Работа всегда была оплачена в срок. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга