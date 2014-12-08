Современный веб-дизайн
Создаю современный грамотный дизайн сайтов, решающий ваши задачи. Выполняю верстку.
Опыт работы более 3 лет.
Уровень навыков можно оценить в портфолио, сам сайт портфолио создавался также лично мной.
Сроки и цены обсуждаются отдельно, ибо каждый проект индивидуален.
Контактные данные:
Skype: disarto.studio
ICQ: 367627291
E-Mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель! Все делает быстро. Долго объяснять не надо. Постоянно на связи и может оперативно делать правки. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Руслан отличный заказчик) Четкая постановка задачи, приятное и ненавязчивое общение, и конечно своевременная оплата. С такими людьми приятно работать. Рекомендую)
$100
10 баллов
10 лет назад
Максим сделал хороший дизайн сайта по приемлемым ценам. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Отличный заказчик и адекватный человек. В процессе работы с Антоном всегда можно найти компромисс и решить возникающие вопросы так, чтобы обе стороны остались довольны. Имеет четкие представления о желаемом результате. Сотрудничали с Антоном по нескольким проектам. Работа всегда была оплачена в срок. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую)
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга