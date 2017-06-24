Связать интернет-магазин с базой 1с

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки139 просмотров
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Здравствуйте. Интересует подключение и насйтрока модуля 1с для сайта , у нас есть 1с база товаров (цвета, размеры, бренды и т .д.) необходимо синхронизировать. 

Например при покупке товара в магазине он перестаёт числиться в интернете. 

6 лет назад
guest_14982700352795
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад