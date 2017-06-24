Пaрсинг email и резюме с caйтoв вакaнсий.

Доброго времени суток. Работаю с системой комментариев из данного скрипта https://codecanyon.net/item/easylogin-pro-user-membership-system/8585802 Здесь есть документация http://docs.hazzardweb.com/easylogin-pro/1.2 Комментарии вставляются на страницу так[code]﻿ [/code]Нужно 1) Добавить моментальный поиск по комментариям одной страницы (ajax) 2) Добавить возможность задать комментарию категорию (список категорий дёргается из готовой таблицы) при ...