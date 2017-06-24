Проработка изменения структуры сайта и первой страницы.

$300
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть следующий сайт.

http://exzotron.ru/

(МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА)

Необходимо продумать оптимизацию структуры меню сайта.

Проработать изменение макета главной страницы.

Провести модернизацию макета каталога товаров.

Организовать до заполнение товаров в каталог.

Требуется дальнейшее сопровождение по по загрузке в каталог новых товаров.

6 лет назад
exzotron
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад