Необходим редизайн главной страницы сайта yeti-kayak.ru
Проработка изменения структуры сайта и первой страницы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть следующий сайт.
(МОДЕРНИЗАЦИЯ САЙТА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИЗАЙНА)
Необходимо продумать оптимизацию структуры меню сайта.
Проработать изменение макета главной страницы.
Провести модернизацию макета каталога товаров.
Организовать до заполнение товаров в каталог.
Требуется дальнейшее сопровождение по по загрузке в каталог новых товаров.
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