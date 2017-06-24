Необходим редизайн главной страницы сайта yeti-kayak.ru
Web портал с личным кабинетом, базой данных, поиском и парсингом
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Ссылка на ТЗ в Google Docs:
https://docs.google.com/document/d/1xRV4pT3DuAYr_zzhFgxR7SAo6RxffBAOgNFneL2K6RY/edit?usp=sharing
Общее описание.
Сервис поиска по товарным знакам, в том числе по изображению товарного знака (поиск сходства).
Источник информации о товарных знаках для базы данных: сайт ФИПС (оттуда надо изначально загрузить информацию, а после - периодически обновлять, в том числе - при обращении пользователя к карточке товарного знака).
Поиск по картинкам на сайте нужно реализовать с использованием (по возможности используя API) поисковых систем Yandex и Google (поиск по картинке). Важный момент: индексировать должны только картинки и переход на сайт должен быть возможен только к картинке, а доступ к самой карточке товарного знака только по прямой ссылке или через поиск. Нужна защита от парсинга сторонними ресурсами, в том числе через зашифрованные ссылки, в которых не должны в открытую фигурировать номера товарного знака и т.п.
Функции личного кабинета:
- Учёт личных данных клиента (ФИО, название компании, почтовый адрес, ИНН, КПП, реквизиты счета и т.п.)
- Ведение кошелька в аккаунте (остаток на счете, взаиморасчеты, пополнение через яндекс.кассу + еще 1 - 2 платежные системы + импорт платежей из выписки в формате CSV).
- Раздельный учет остатка по счетам и оказанных услуг по критерию бухгалтерский / не бухгалтерский счёт.
- История поисков с возможностью бесплатного просмотра последних Х результатов поиска.
- Функция формирования отчёта о поиске в формате pdf, doc, html с включением в отчётность логотипа владельца личного кабинета, его наименования и имени специалиста, выполнившего поиск. Для каждого пользователя должна быть предусмотрена возможность ограничения на форматы отчетов и включение логотипа в зависимости от тарифного плана.
- Тарифные планы с абонентской платой и без, с включенным количеством поисков и без, с возможностью докупать поиски в период оплаченного тарифного плана в рамках расценок этого тарифного плана.
- Выставление безналичных счетов, выгрузка этих счетов в 1С. Должна быть предусмотрена возможность ограничения на минимальную / максимальную сумму платежа.
- Закрытие услуг актами, выгрузка актов в 1С.
- Рассылка бухгалтерских документов.
- Формирование и отправка клиенту договора с факсимиле по заданному шаблону Word.
- Загрузка скана подписанного договора со стороны клиента, его документов (копия паспорта, ИНН для частного лица, для фирмы - копия ИНН, ОГРН и т.п.).
- Составление заявки на товарный знак в личном кабинете:
- Загрузка изображения (на основании его анализа автоматически составляется перечень цветов)
- Заполнение необходимых полей заявки
- Заполнение описания с применением мастера заполнения (наводящие вопросы, галочки о наличии / отсутствии элементов графики и т.п.).
- Сохранение заявки в личном кабинете
- Отправка заявки клиенту или владельцу личного кабинета на e-mail.
- Скачивание заявки в формате Word или PDF или JPG (для PDF и JPG с возможностью установки низкого разрешения и/или защитных водяных знаков, чтобы клиент не отправил заявку на халяву)
- Подготовка и распечатка квитанции / образца платёжки на оплату госпошлины за регистрацию с on-line расчётом.
- Поиск по всем полям базы данных
- Поиск по изображению опционально дополняемый текстовым поиском
- Запрос через ИПС ФИПС через учётную запись (автоматизированный) + парсинг результатов + совмещение поиска по нашей БД и найденное в БД ФИПС.
Пример документов, данные с которых нужно будет парсить:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=425125&TypeFile=pdf
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=425126&TypeFile=pdf
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=425155&TypeFile=pdf
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=425429&TypeFile=pdf
Хороший пример, где много дополнительных полей о регистрационных действиях:
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUTM&DocNumber=425434&TypeFile=pdf
Резюме, что требуется от исполнителя работ:
- Разработать функциональный и удобный дизайн в стиле web 2.0. Важное требование: хорошее юзабилити, должно быть сразу понятно, как зарегистрироваться, как начать поиск, как пополнить счет.
- Создать портал с функцией начального парсинга БД с сайта ФИПС + регулярного пополнения данных по мере их появления (по расписанию). Очередность написания (примерно):
- Написание ядра
- Тестирование взаимодействия с Яндексом и Гугл (возможность выбора и / или и совмещения их результатов) (поиск по картинкам и индексация)
- Парсер базы ФИПС и поиск по ней
- Заполнение базы данными
- Написание и тестирование личного кабинета
- Создание форм-шаблонов документов.
- Багтестинг
- Настроить взаимодействие сайта с платежными системами
- Сдать готовую работу заказчику, помочь выбрать хостинг (если сразу не выберем).
Готов к любым адекватным мерам защиты интересов исполнителя, но и сам заинтересован в завершении проекта на 100% и полной его оплате и дальнейшей поддержке и развитии.
В заявке прошу указать ориентировочную стоимость проекта, ссылки на портфолио аналогичных по масштабу и функционалу проектов.
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