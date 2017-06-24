Написать скрипт для slack или подсказать готовое решение

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки108 просмотров
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Когда мы пообщались, в каком ни будь канале, нам нужнафункция вида "подсветить этот канал как непрочитанный при условии что в

нем не будет активности хотя бы Х часов".

Нужно именно подсвечивать канал (т.е. бот должен в негоотправлять сообщение какое то), а не уведомлять нас каким то иным образом.

Работать все должно в независимости от того где запущенна программа (в браузере или в клиенте).

6 лет назад
IvanKo90
Иван 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад