Написать скрипт для slack или подсказать готовое решение

Когда мы пообщались, в каком ни будь канале, нам нужнафункция вида "подсветить этот канал как непрочитанный при условии что в

нем не будет активности хотя бы Х часов".

Нужно именно подсвечивать канал (т.е. бот должен в негоотправлять сообщение какое то), а не уведомлять нас каким то иным образом.

Работать все должно в независимости от того где запущенна программа (в браузере или в клиенте).