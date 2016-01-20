terehov1989

Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу. Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных. Потребуется знание верстки и jQuery. ...
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу. Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных. Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу. Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных. Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад