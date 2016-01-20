terehov1989

Терехов Никита terehov1989

 
34 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка корзины и оформление заказов на Битриксе

    Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.  Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных. Потребуется знание верстки и jQuery. ...

    jQueryБитрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка корзины и оформление заказов на Yii

    Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.   Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных.  Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно ...

    Yii
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка корзины и оформление заказов на Yii

    Требуется добавить несколько полей в оформление корзины, подключить автоматический расчет стоимости доставки (через карту Яндекс), интегрировать Яндекс кассу.   Предполагается продолжительная работа с исполнителем, спектр задач – от простых до сложных.  Перечислите ваши проекты (на Yii1 и отдельно ...

    Yii
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад