ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $3
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: Не обращаться по контактам из сайта, на котором нужно будет выполнить нижеописанную задачу, иначе будет жалоба. Общаться непосредственно со мной через этот сервис. ЗАДАЧА: Сайт на wordpresse sacvoyage.kz/. Нужно сделать функцию рассылки горящих туров. На ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...Закрыт8 лет назад
сайт gec_kz. Нужно в раздел Недвижимость за рубежом добавить подпункт Таиланд. Раздел "Тайланд" будет аналогичен разделу “[url=http://gec.kz/bolgarya]Болгария[/url]”. Структура страницы следующая: Верхнее меню: Флаг - УСЛУГИ - ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ [b]ФЛАГ: [/b](Поиск по объектам) Купить - Арендовать - ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
kolibri_kz drupal. - Перенос бокового виджета меню справа налево. Написать название “Наши услуги” к этому боковому меню. - Перенести пункт “Наружная реклама” с его подпунктами на самое начало, все остальные пункты просто опустятся вниз. - При ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен рерайт статьи. Цена на 2К = до 2,6 долларов.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт8 лет назад
на сайте (drupal) нужно на определенные страницы установить кнопку, под стиль самого сайта, с функцией обратного звонка. Например как виджет https://callbackhunter.com/ Принцип работы следующий: человек набирает свой номер и нажимает на кнопку "Жду звонка", в ...Закрыт8 лет назад
Нужно добавить 26 товаров. Изображения скину, но их нужно подгонять под один размер. Заполнять нужно 2 поля: Краткое описание (в виде заполненной таблицы) и полное описание (сплошной текст с выделением ключевых моментов) Нужны сроки и стоимость обязательно.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт kolibri_kz (Drupal) не отображается в браузерах, установленных по умолчанию. Выдает ошибку 500 в хроме, если хром - браузер по умолчанию, пустая страница в мозиле, если мозила по умолчанию. Служба поддержки сервера не выявили причину, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо очистить сайт gec_kz от вирусов. Движок друпал. Желательно до нового года за 2 дня (сегодня-завтра). Написать цену и сроки - это срочная задача.Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно настроить сайт таким образом, чтобы при публикации новой записи - запись автоматом разлеталась в соц.сети (facebook, vk, twitter, mail.ru и др.). Возможно ли это? Если да, то через что? (модули, плагины, самописный код) Сколько ...Закрыт8 лет назад
http://consult-help_kz/ сайт - тут есть страница Полезное-Налоговый календарь http://consult-help_kz/onlajn-magazin/nalogovyj-kalendar/ раньше было так заполняешь форму выходит страница с текстом, если не ошибаюсь с благодарностью за регистрацию и просьбой перейти на предыдущую стр. когда переходишь назад - страница ...Закрыт8 лет назад