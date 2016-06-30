ai_lu

Айгерим ai_lu

 
31 годКазахстан/Алматы
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Добавить кнопки Поделиться в соц.сетях (DLE)

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поправить кнопку в сафари (DLE)

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    DLE
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать вторую языковую версию сайта (Drupal).

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настройка анонса при клике на Поделиться в соц.сетях

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновление движка Drupal

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сайт время от времени падает

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать блоговую страницу (DRUPAL)

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт на тему: Послепечатное оборудование для типографии

    $3

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить форму WORDPRESS

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Функция рассылки на wordpress

    ПРОСЬБА: Не обращаться по контактам из сайта, на котором нужно будет выполнить нижеописанную задачу, иначе будет жалоба. Общаться непосредственно со мной через этот сервис. ЗАДАЧА: Сайт на wordpresse sacvoyage.kz/. Нужно сделать функцию рассылки горящих туров. На ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Починить парсер (Drupal)

    ПРОСЬБА: По контактам сайта, где нужно будет делать изменения ни с кем не связываться и никого не беспокоить. По данному заданию общаться непосредственно со мной через данный сервис. В противном случае, будут жалобы внутри сервиса ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление раздела аналогично созданному Drupal

    сайт gec_kz. Нужно в раздел Недвижимость за рубежом добавить подпункт Таиланд. Раздел "Тайланд" будет аналогичен разделу “[url=http://gec.kz/bolgarya]Болгария[/url]”. Структура страницы следующая: Верхнее меню: Флаг - УСЛУГИ - ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ [b]ФЛАГ: [/b](Поиск по объектам) Купить - Арендовать - ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Переделка структуры меню Drupal

    kolibri_kz drupal. - Перенос бокового виджета меню справа налево. Написать название “Наши услуги” к этому боковому меню. - Перенести пункт “Наружная реклама” с его подпунктами на самое начало, все остальные пункты просто опустятся вниз. - При ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установка кнопки обратного звонка

    на сайте (drupal) нужно на определенные страницы установить кнопку, под стиль самого сайта, с функцией обратного звонка. Например как виджет https://callbackhunter.com/ Принцип работы следующий: человек набирает свой номер и нажимает на кнопку "Жду звонка", в ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавление товаров на сайт ( CMS Wordpress)

    Нужно добавить 26 товаров. Изображения скину, но их нужно подгонять под один размер. Заполнять нужно 2 поля: Краткое описание (в виде заполненной таблицы) и полное описание (сплошной текст с выделением ключевых моментов) Нужны сроки и стоимость обязательно.

    WordPressСайт на WordPress
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Не отображается сайт в браузерах, установленных по умолчанию

    Сайт kolibri_kz (Drupal) не отображается в браузерах, установленных по умолчанию. Выдает ошибку 500 в хроме, если хром - браузер по умолчанию, пустая страница в мозиле, если мозила по умолчанию. Служба поддержки сервера не выявили причину, ...

    Drupal
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание кросспостинга новых записей в Drupal и Wordpress

    Нужно настроить сайт таким образом, чтобы при публикации новой записи - запись автоматом разлеталась в соц.сети (facebook, vk, twitter, mail.ru и др.). Возможно ли это? Если да, то через что? (модули, плагины, самописный код) Сколько ...

    WordPressDrupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Реализовать функционал

    http://consult-help_kz/ сайт - тут есть страница Полезное-Налоговый календарь http://consult-help_kz/onlajn-magazin/nalogovyj-kalendar/ раньше было так заполняешь форму выходит страница с текстом, если не ошибаюсь с благодарностью за регистрацию и просьбой перейти на предыдущую стр. когда переходишь назад - страница ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Чистка от вирусов CMS Drupal
Был рад помочь. Мои рекомендации.
Очищено, сделано и сопровождено.
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