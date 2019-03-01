10 ссылок крауда

Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки158 просмотров
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Необходимо проставить 10 ссылок на сайт. Тематика: Быстровозводимые модульные здания.

Необходимо проставить:

Темы должны быть тематическими (строительство, сад-огород и подобное)

Темы, в которых будут сообщения не должны быть заспамлены

Форумы ua регион.

Сообщения должны быть со смыслом, 200-300 символов. Ссылка органически вписана в текст.

5 лет назад
AnastasiyaGr
Анастасия 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
sergiotiago
Сергей 
27 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$2
5 дней
Работа была выполнена качественно, в оговореные сроки. Немного не поняли друг друга по цене. Но все же разошлись мирным путем. Буду обращатся еще.
Анастасия оплату провела сразу после выполненного заказа. Почти всегда на связи, благодаря чему при необходимости можно было обсудить некоторые нюансы. Советую изначально уточнять все детали чтоб потом не было недопониманий.
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