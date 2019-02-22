План работ на SEO + аудит + юзабилити сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок199 просмотров
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Необходимо составить общий план работ по сайту (SEO, Юзабилити и т.д) Перепроверить SEO-аудит и если потребуется, то внести изменения, добавления, корректировки. В плане прописать общую стоимость и конкретные работы в каждый отчетный период. Интересует надежный и порядочный профессионал знающий свое дело. Сотрудничество планируется на долгосрочной основе. Связь предпочитаю через скайп. Задание в файле, пишите и сообщу вам пароль к архиву. 

5 лет назад
dicomp
42 годаИзраиль
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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