План работ на SEO + аудит + юзабилити сайта

Необходимо составить общий план работ по сайту (SEO, Юзабилити и т.д) Перепроверить SEO-аудит и если потребуется, то внести изменения, добавления, корректировки. В плане прописать общую стоимость и конкретные работы в каждый отчетный период. Интересует надежный и порядочный профессионал знающий свое дело. Сотрудничество планируется на долгосрочной основе. Связь предпочитаю через скайп. Задание в файле, пишите и сообщу вам пароль к архиву.