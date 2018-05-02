Смотрите проблема заключается в следующем. У нас есть фид. Он выгружает с сайта на яндекс недвижимость и дом клик. Есть ошибки на яндексе и дом клик в фиде. Как я понял нам сказали фид сам ...
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и домклик. Нужна ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть действующий форум www.tutnetam.com , недавнo началась резкая потеря дохода от рекламы, выдает ошибку: Google Adsense error: Our crawler was unable to access the pages listed in the ’Blocked URLs’ column to determine the ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно починить калькулятор на сайте WP Ссылку на сайт скину тем кто откликнутсяВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать сайт схожим с этим https://evasmart.ruВеб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад