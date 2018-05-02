sin-web

Станислав sin-web

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Фид

    $30

    Смотрите проблема заключается в следующем. У нас есть фид. Он выгружает с сайта на яндекс недвижимость и дом клик. Есть ошибки на яндексе и дом клик в фиде. Как я понял нам сказали фид сам ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Фид

    $80

    Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и домклик. Нужна ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки фида

    Добрый день. Есть фид выгрузки с сайта. Но есть проблемы с выгрузкой. Яндекс выдает 3 ошибки и не понятно как исправить. Так же постоянно проблемы есть с фидом иногда он не выгружается в яндекс-недвижимость и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки с AdSense

    Есть действующий форум www.tutnetam.com , недавнo началась резкая потеря дохода от рекламы, выдает ошибку:  Google Adsense error: Our crawler was unable to access the pages listed in the ’Blocked URLs’ column to determine the ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Фид
Всё отлично
Прекрасный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв