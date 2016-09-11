e780

Елена e780

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Обновить версию и шаблон Opencart

    $35

    Здравствуйте.  Интернет магазин на  Opencart нужно  поменять шаблон и обновить версия на 2.3  .   Перенести весь контент . Дополнительных модулей нет на сайте нет.  Оплата   2500 рублей.  Срок работы 1 день.

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO оптимизации картинок ин магазин

    Здравствуйте! Нужен специалист по SEO оптимизации  картинок .Интернет магазин ( женские сумки) ежедневно загружаем на сайт  уникальный контент ( фотографии товара) . Нужно   что бы при высокочастотных запросах на яндексе и гугле  фотографии были ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Есть готовый макет главной страницы и страницы с товаром ( ин магазин).  Еще  нужны   две внутренние страницы  сайта.  Макетов для этих страниц нет.  Есть пример сайта. Они простые.  Сколько будет стоить адаптивная  верстка и ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад