Здравствуйте. Интернет магазин на Opencart нужно поменять шаблон и обновить версия на 2.3 . Перенести весь контент . Дополнительных модулей нет на сайте нет. Оплата 2500 рублей. Срок работы 1 день.
Действие аккаунта приостановлено!
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