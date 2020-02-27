Копия сайта на Lp motor

настроить сайт Joomla благотворительного краудфаундинга бизнес ангел сайт уже загружен на хостинг и работает сайт на английском предоставляет доступ логин и пароль - задача наполнить оригинальный контент (можно рерайт текущего) подключить социальные плагины ссылки в футере и значки comodo ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скопировать лендинг на конструкторе LP motor и перенести на мой аккаунт.
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