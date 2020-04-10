Доработать ЛК, завершающий этап

$400
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка599 просмотров
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Завершающий этап доработки ЛК. ТЗ в скайпе

4 года назад
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$400
36 дней
Проект закончили, работой доволен, рекомендую
Очень рад сотрудничеству и интересному заказу, рекомендую