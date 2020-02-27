Нужен хороший сайт для онлайн школы танцев!

настроить сайт Joomla благотворительного краудфаундинга бизнес ангел сайт уже загружен на хостинг и работает сайт на английском предоставляет доступ логин и пароль - задача наполнить оригинальный контент (можно рерайт текущего) подключить социальные плагины ссылки в футере и значки comodo ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен стильный одностраничник на любой платформе, с видеороликом и подключенным доменом!
- Похожие заказы
- $10Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно создать сайт на примере: https://myastoriya.com.uaСайты «под ключ»35 заявокЗакрыт4 года назад
Собрал сайт на wordpress но страница очень медленно грузится нужно сделать полную копию [url=https://okoprom.ru]сайта[/url] чистым кодомСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать сайт, который либо можно будет перенести на Тильду, либо сразу на ней сделать. На сайте должен быть личный кабинет пользователя, доступ в который предоставляется после регистрации.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт4 года назад
battlecash.su/ – мой сайт new.battle.expert/ – сайт с которого нужно перенести дизайн ( при открытии сайта, возле иконок управления, есть "новая тема", нажимаете на неё и сайт должен поменять тему на черную, вот она и нужна, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад
- $25
Сайт для копии: https://goproducti.com/page/9441f17c3975ed5c65073a410b71b0bd65eb9854/ - Выполнить задание: 1 Полная копия одностраничного лендинга 2 Полная копия многостраничного сайта 3 Заливка сайта на домен и хостинг 4 ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать страницу визитку врача косметолога. На странице должна быть информация о специалисте. Перечень процедур и манипуляций. Форма обратной связи, заявка,контакты.Сайты «под ключ»39 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые программисты вордпресс! В ответ на заявку в обязательном порядке прикреплять ваши проекты на вордпресс, особенно если они релевантны задачам по проекту. Предварительная оценка или вилка бюджета обязательна. Заранее спасибо! ТЗ во вложенииСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать копию сайта ( с мелкими коректировками) на укр. рус .язык, jcb-volvo.ru реализовать на вордпресс ,или опен карт ( с бесплатными плагинами) домен и хостинг есть с адаптивностью под мобильную версиюСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт4 года назад
- $192
Требуется разработать сайт предназначенный для работ с формулами расчёта. Суть такая:[list=1][*]на сайте должно быть несколько разделов (условно десять), которые отображаются в сворачивающемся меню.[*]внутри каждого раздела по несколько формул[*]пользователь выбирает раздел, затем выбирает формулу и вводит в поле для ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад