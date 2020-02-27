Нужен хороший сайт для онлайн школы танцев!

Сайты «под ключ»Завершен3 заявки206 просмотров
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Нужен стильный одностраничник на любой платформе, с видеороликом и подключенным доменом! 

4 года назад
CosaOstra
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Dima811
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$50
1 день
Если вы хотите хороший сайт, то вам точно сюда! Очень быстро, любой каприз, всегда на связи! даже не думал, что так бывает на сайтах ФРИЛАНСА! Дмитрий профи. Сделал нам очень стильный и понятный сайт. И по очень доступной цене. Что тоже большая редкость! Очень творческий человек, с хорошим вкусом. Любые замечания принимает без критики это говорит о его высоком уровне работы с людьми! Вообщем от души, Дмитрий. Будем обращаться еще.
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