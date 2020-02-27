Добрый день, нужно добавить блок видео на сайт [url=https://playgogo.net/64-tourist-bus-simulator.html]playgogo.net[/url] в полную новость.Так же, он должен индексироваться поисковой системой, SEO и т.д. Сайт на движке DLE.
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Всех приветствую, необходимо создать сайт под ключ, суть сайта - игровая рулетка, то бишь анимация самой рулетки, ввод, вывод, авторизация, админ панель - всё присутствует, так же есть не полный код сайта, есть код админки, нужно всё это скомпоновать и на выходе получить полностью рабочий сайт. Кто готов взяться - пишите, исполнители только с Украины! Обязательно с опытом
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