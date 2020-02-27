Всех приветствую, необходимо создать сайт под ключ, суть сайта - игровая рулетка, то бишь анимация самой рулетки, ввод, вывод, авторизация, админ панель - всё присутствует, так же есть не полный код сайта, есть код админки, нужно всё это скомпоновать и на выходе получить полностью рабочий сайт. Кто готов взяться - пишите, исполнители только с Украины! Обязательно с опытом