Добавить блок видео на сайт.

Сайты «под ключ»Завершен2 заявки223 просмотра
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Добрый день, нужно добавить блок видео на сайт playgogo.net в полную новость.Так же, он должен индексироваться поисковой системой, SEO и т.д. Сайт на движке DLE. 

4 года назад
obi
27 летБельгия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$6
1 день
WMZ
спасибо, быстро и мягенько
Отличный заказчик, рекомендую