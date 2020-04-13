Создать сайт "под ключ" на CMS Wordpress

Разработка сайта на CMS Wordpress

- верстка дизайна в полном соответствии с образцом-исходником (цвета, шрифты, расположение элементов и т.д.).

Превью во вложении.

- "ШАПКА"

- прокрутка к соответствующему разделу при клике (включая "позвонить" и "написать в Whatsapp")

- РАЗДЕЛ "ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН"

- кликабельные иконки

- возможно лучше сделать изменение цвета при наведении курсора

- на каждую иконку сделать свой подраздел

- в каждом подразделе сделать свою форму заявки (с красивой визуализацией)

- заявка должна отправляться на указанный мэйл

- ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СТРАХОВАНИЮ

- добавить сюда видео с возможностью его просмотра на ютуб (будет готово позже)

- РАЗДЕЛ ЛЮДИ И МНЕНИЯ

- разместить 5 изображений с автопрокруткой

- РАЗДЕЛ "ДАВАЙТЕ ПОРАБОТАЕМ" (ВИДЖЕТЫ)

- показать телефон (как на авто.ру, чтобы номер не светился для парсеров)

- написать сообщение (на e-mail с возможностью последующей замены этого адреса)

- написать на Whatsapp (на Whatsapp с возможностью последующей замены этого номера)

- оставить напоминание (форма заявки)

- прислать точный расчет (форма заявки)

- ПРОЧЕЕ

- добавление чата с возможностью включения/отключения

- настройка перенаправления на сайт с 4 доменных имен

- подключение и настройка инструментов статистики (вкл. переходы с Instagram)

- полная адаптация сайта и функционала под мобильные ОС (iOS и Android)

- создание мануала по редактированию контента и дальнейшего управления сайтом

- организация индексации и выдачи сайта в первых строках Яндекс и Google по имени и фамилии

(редкая и нерелевантная)

В предложении указывайте пожалуйста примерный срок выполнения, когда сможете начать и стоимость с достаточной точностью.

С уважением