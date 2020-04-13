Создать сайт "под ключ" на CMS Wordpress

Сайты «под ключ»Завершен27 заявок997 просмотров
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Разработка сайта на CMS Wordpress 

- верстка дизайна в полном соответствии с образцом-исходником (цвета, шрифты, расположение элементов и т.д.).

Превью во вложении.

- "ШАПКА"

 - прокрутка к соответствующему разделу при клике (включая "позвонить" и "написать в Whatsapp")

- РАЗДЕЛ "ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН"

 - кликабельные иконки

 - возможно лучше сделать изменение цвета при наведении курсора

 - на каждую иконку сделать свой подраздел

  - в каждом подразделе сделать свою форму заявки (с красивой визуализацией)

   - заявка должна отправляться на указанный мэйл

- ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СТРАХОВАНИЮ

 - добавить сюда видео с возможностью его просмотра на ютуб (будет готово позже)

 

- РАЗДЕЛ ЛЮДИ И МНЕНИЯ

 - разместить 5 изображений с автопрокруткой 

- РАЗДЕЛ "ДАВАЙТЕ ПОРАБОТАЕМ" (ВИДЖЕТЫ)

 - показать телефон (как на авто.ру, чтобы номер не светился для парсеров)

 - написать сообщение (на e-mail с возможностью последующей замены этого адреса)

 - написать на Whatsapp (на Whatsapp с возможностью последующей замены этого номера)    

 - оставить напоминание (форма заявки)

 - прислать точный расчет (форма заявки)

- ПРОЧЕЕ 

- добавление чата с возможностью включения/отключения

- настройка перенаправления на сайт с 4 доменных имен   

- подключение и настройка инструментов статистики (вкл. переходы с Instagram)

- полная адаптация сайта и функционала под мобильные ОС (iOS и Android) 

- создание мануала по редактированию контента и дальнейшего управления сайтом

- организация индексации и выдачи сайта в первых строках Яндекс и Google по имени и фамилии 

(редкая и нерелевантная)

 

В предложении указывайте пожалуйста примерный срок выполнения, когда сможете начать и стоимость с достаточной точностью.

С уважением

WordPress
4 года назад
dreamer2
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
4 года назад
$1200
10 дней
WMZ
Доволен работой Александра и его команды. Сделали сайт "под ключ" со всеми моими пожеланиями по функционалу и адаптацией под популярные девайсы. Отлично сверстали дизайн, довели до ума все шероховатости по отображению и работе на разных прошивках iOs. Было приятно иметь дело, обязательно ещё поработаем!
Было приятно работать с Аркадием. Очень рад что по проекту всё получилось и результат достигнут! Рекомендую всем! Спасибо!!! 👍😉