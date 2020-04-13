Создать сайт "под ключ" на CMS Wordpress

Я даю ссылку. Вам нужно сделать точно такой же сайт на конструкторе Lp Motor вручную. Простой товарный одностраничник. Хорошого фрилансера возьму на постоянку делать мне сайты. Навыки редактирование фото и перевода приветствуються.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка сайта на CMS Wordpress
- верстка дизайна в полном соответствии с образцом-исходником (цвета, шрифты, расположение элементов и т.д.).
Превью во вложении.
- "ШАПКА"
- прокрутка к соответствующему разделу при клике (включая "позвонить" и "написать в Whatsapp")
- РАЗДЕЛ "ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗЕН"
- кликабельные иконки
- возможно лучше сделать изменение цвета при наведении курсора
- на каждую иконку сделать свой подраздел
- в каждом подразделе сделать свою форму заявки (с красивой визуализацией)
- заявка должна отправляться на указанный мэйл
- ЗАЧЕМ ВАМ НУЖЕН ЛИЧНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СТРАХОВАНИЮ
- добавить сюда видео с возможностью его просмотра на ютуб (будет готово позже)
- РАЗДЕЛ ЛЮДИ И МНЕНИЯ
- разместить 5 изображений с автопрокруткой
- РАЗДЕЛ "ДАВАЙТЕ ПОРАБОТАЕМ" (ВИДЖЕТЫ)
- показать телефон (как на авто.ру, чтобы номер не светился для парсеров)
- написать сообщение (на e-mail с возможностью последующей замены этого адреса)
- написать на Whatsapp (на Whatsapp с возможностью последующей замены этого номера)
- оставить напоминание (форма заявки)
- прислать точный расчет (форма заявки)
- ПРОЧЕЕ
- добавление чата с возможностью включения/отключения
- настройка перенаправления на сайт с 4 доменных имен
- подключение и настройка инструментов статистики (вкл. переходы с Instagram)
- полная адаптация сайта и функционала под мобильные ОС (iOS и Android)
- создание мануала по редактированию контента и дальнейшего управления сайтом
- организация индексации и выдачи сайта в первых строках Яндекс и Google по имени и фамилии
(редкая и нерелевантная)
В предложении указывайте пожалуйста примерный срок выполнения, когда сможете начать и стоимость с достаточной точностью.
С уважением
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