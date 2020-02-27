Создать сайт

Необходимо создать [b]сайт-лендинг [/b]по продаже бетона. На сайте будет информация по ценам и срокам, а также контакты. Предварительно — создать нужно на Тильда, либо на другом конструкторе, который будет хорошо "дружить" с SEO. В предложениях указывайте, пожалуйста, ...