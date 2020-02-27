Создание сайта-лендинга

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт-лендинг по продаже бетона. На сайте будет информация по ценам и срокам, а также контакты.
Предварительно — создать нужно на Тильда, либо на другом конструкторе, который будет хорошо "дружить" с SEO.
В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки и бюджет.
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