Создание сайта-лендинга

Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка316 просмотров
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Необходимо создать сайт-лендинг по продаже бетона. На сайте будет информация по ценам и срокам, а также контакты. 

Предварительно — создать нужно на Тильда, либо на другом конструкторе, который будет хорошо "дружить" с SEO.

В предложениях указывайте, пожалуйста, сроки и бюджет.

4 года назад
nikitapod
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад