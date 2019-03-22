Стильно, трендово, современно.

Здравствуйте, меня зовут Никита Подгорный, занимаюсь графическим дизайном, работаю, в основном, с печатной продукцией.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/WhatsApp/Telegram: +79103435132;

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected] (отвечаю быстро)

- Skype - nikitapod96 (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00 часов.

Выходной день: воскресенье

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Утверждение макета.

4. Оплата работы и отправка всех исходников.

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ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы нельзя публиковать в моем портфолио, то стоимость моей работы увеличивается на 50%.

По другим возможным схемам не работаю.

Также, этот момент нужно оговаривать со мной перед началом работы.