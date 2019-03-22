Здравствуйте, меня зовут Никита Подгорный, занимаюсь графическим дизайном, работаю, в основном, с печатной продукцией.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:
- Viber/WhatsApp/Telegram: +79103435132;
- внутренний чат Weblancer;
- по почте: [email protected] (отвечаю быстро)
- Skype - nikitapod96 (напишите мне в сообщении свой skype и я добавлю Вас);
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РЕЖИМ РАБОТЫ:
Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00 часов.
Выходной день: воскресенье
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
3. Утверждение макета.
4. Оплата работы и отправка всех исходников.
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ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы нельзя публиковать в моем портфолио, то стоимость моей работы увеличивается на 50%.
По другим возможным схемам не работаю.
Также, этот момент нужно оговаривать со мной перед началом работы.
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