nikitapod

Никита Подгорный nikitapod

 
27 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Стильно, трендово, современно.

Здравствуйте, меня зовут Никита Подгорный, занимаюсь графическим дизайном, работаю, в основном, с печатной продукцией.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- Viber/WhatsApp/Telegram: +79103435132;

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected] (отвечаю быстро) 

- Skype - nikitapod96 (напишите мне  в сообщении свой skype и я добавлю Вас);

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 22:00 часов.

Выходной день: воскресенье

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание. 

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме,  на слух задания в работу не беру).

3. Утверждение макета.

4. Оплата работы и отправка всех исходников.

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ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы нельзя публиковать в моем портфолио, то стоимость моей работы увеличивается на 50%.

По другим возможным схемам не работаю.  

Также, этот момент нужно оговаривать со мной перед началом работы.  

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1555593582354
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Дизайн плаката
Очень ответственный молодой человек. Охотно шёл на связь и переделывал все по нашим просьбам. Мы оказались очень требовательными. Даже когда работа была доделана— менял макет по нашей просьбе.
Постоянно были доступны для связи, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
cutecode
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Рекламная визитка
Сделал быстро. Все пожелания выполнил. Спасибо
Приятно было поработать с данным заказчиком - оперативная коммуникация, быстрая выплата, четкие требования. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Karelin36
Руслан 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Картинки на сайт
КОММУНИКАБЕЛЬНЫЙ,АДЕКВАТНЫЙ.ОТРИСОВЫВАЛ КАРТИНКИ ДЛЯ САЙТА,СДЕЛАЛ ЗА ДЕНЬ.СПАСИБО.
Коммуникабельный и приятный в общении заказчик. Обсуждение ТЗ и выплата были без задержек.
Ответный отзыв