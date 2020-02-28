Создание сайта на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок355 просмотров
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Всем привет!Нужно создать сайт из 35-40 страниц на Wordpress. Структуру сайта и контент для наполнения предоставим.

Пожалуйста, указывайте в ставках:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Делаете ли вы техническое задание

4. Этапы сотрудничества

5. Когда можете начать работу

Спасибо!

WordPress
4 года назад
dimanorma
Дмитрий 
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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