Сайт на Monstra CMS

Всем привет!Нужно создать сайт из 35-40 страниц на Wordpress. Структуру сайта и контент для наполнения предоставим. Пожалуйста, указывайте в ставках: 1. Сроки 2. Бюджет 3. Делаете ли вы техническое задание 4. Этапы сотрудничества 5. Когда можете начать работу Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача для тех, кто знаком с Monstra CMS.
Необходимо грамотно натянуть HTML-шаблон на указанный движок, подключить пару плагинов и создать несколько страниц (от 3 до 10).
Если есть опыт копирования сайтов, то вообще замечательно.
Укажите ваши расценки за подобную работу.
За подробностями пишите в личку.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт4 года назад
Вот нынешний сайт http://elite-transfer.ru/ , но он ужасно не удобный и непонятный, слепленный из шаблона. В общем кривая ерунда которая никому не нравится Нужен более простой сайт по типу https://gen-tur-kmv.ru/ или https://vremena-goda-kmv.ru/ Главной особенностью является то, что у компании в ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт4 года назад
Создать сайт на платформе Битрикс АСПРО Корпоративный с нуля. Сайт посвящен нанесению изображений на стекло, производству. Также требуется спарсить с сайта поставщика стеклянную и керамическую посуду и разместить также на сайте. Два направления бизнеса: -производство -торговля стеклянной и ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт4 года назад
Всех приветствую, необходимо создать сайт под ключ, суть сайта - игровая рулетка, то бишь анимация самой рулетки, ввод, вывод, авторизация, админ панель - всё присутствует, так же есть не полный код сайта, есть код админки, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужно добавить блок видео на сайт [url=https://playgogo.net/64-tourist-bus-simulator.html]playgogo.net[/url] в полную новость.Так же, он должен индексироваться поисковой системой, SEO и т.д. Сайт на движке DLE.Завершен4 года назад
Нужно разработать сайт как этот https://clck.ru/MCX6WСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать [b]сайт-лендинг [/b]по продаже бетона. На сайте будет информация по ценам и срокам, а также контакты. Предварительно — создать нужно на Тильда, либо на другом конструкторе, который будет хорошо "дружить" с SEO. В предложениях указывайте, пожалуйста, ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт4 года назад
[b]Разработка сайта на CMS Wordpress [/b] - верстка дизайна в полном соответствии с образцом-исходником (цвета, шрифты, расположение элементов и т.д.). Превью во вложении. - "ШАПКА" - прокрутка к соответствующему разделу при клике (включая "позвонить" и "написать в Whatsapp") - РАЗДЕЛ ...Завершен4 года назад
Я даю ссылку. Вам нужно сделать точно такой же сайт на конструкторе Lp Motor вручную. Простой товарный одностраничник. Хорошого фрилансера возьму на постоянку делать мне сайты. Навыки редактирование фото и перевода приветствуються.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Скопировать лендинг на конструкторе LP motor и перенести на мой аккаунт.Закрыт4 года назад