Нужен сайт по купле-продажи недвижимости Можно скопировать сайт который я укажу.
Доработать дизайн и сделать верстку сайта фитнес-проекта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя (или команду) для финальной доработки дизайна и верстки сайта для фитнес проекта. Предыдущий дизайнер не смог завершить проект по личным причинам.
Сайт подразумевает функционал личного кабинета для контента, с таймером и возможностью заморозки, калькулятор, страницу для проведения вебинаров, особое внимание на мобильную версию, т.к. подразумевается преимущественно использование мобильного трафика.
Весь контент имеется. ТЗ тоже. Референсы покажу. Из готового: лендинг для десктопа, мобильная версия лендинга, практически вся десктопная версия личного кабинета. Все сделано в Figma и есть отдельным файлом.
Готов выслушать идеи, на связи почти всегда, правки обсуждаем.
В дальнейшем, рассчитываю на сотрудничество по обслуживанию и развитию сайта, запуску параллельных проектов.
Бюджет обсуждается, по срокам договоримся, команда проекта молодая, общий язык найдем. Выберу исполнителя в течение 1-2 дней.
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