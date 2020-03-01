Доработать дизайн и сделать верстку сайта фитнес-проекта

Ищу исполнителя (или команду) для финальной доработки дизайна и верстки сайта для фитнес проекта. Предыдущий дизайнер не смог завершить проект по личным причинам.

Сайт подразумевает функционал личного кабинета для контента, с таймером и возможностью заморозки, калькулятор, страницу для проведения вебинаров, особое внимание на мобильную версию, т.к. подразумевается преимущественно использование мобильного трафика.

Весь контент имеется. ТЗ тоже. Референсы покажу. Из готового: лендинг для десктопа, мобильная версия лендинга, практически вся десктопная версия личного кабинета. Все сделано в Figma и есть отдельным файлом.

Готов выслушать идеи, на связи почти всегда, правки обсуждаем.

В дальнейшем, рассчитываю на сотрудничество по обслуживанию и развитию сайта, запуску параллельных проектов.

Бюджет обсуждается, по срокам договоримся, команда проекта молодая, общий язык найдем. Выберу исполнителя в течение 1-2 дней.