Из четырёх сайтов сделать один (два)

Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок378 просмотров
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У меня ДВЕ точки по ремонту техники (Бровары "ПК-Партнер" и Киев "Profi-Service")

Бизнес основан на ремонте компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов.

Сайтов у меня много, толку мало, и они "печальные" :) 

Варианты решения (как это вижу я): 

- оставить ОДИН сайт сделав переадресацию с тех что будут убраны

(CMS я бы оставил Wordpress, но если он для СЕО не очень, то я смогу с любой другой  CMS разобраться - главное что бы панель админа была нормальная и давала возможность вносить и редактировать материал без знания кода.) 

Цель

0. НАЙТИ оптимальный и правильный ВАРИАНТ решения и ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Иметь ОДИН сайт для г. Бровары и г. Киев.

2. Добавить Инет магазин в этот ОДИН сайт или делать вообще отдельным сайтом      

 

(Инет магазин нужен как второй вид бизнеса. продавать планируется  всякие телефонные аксессуары. 

Для интернет магазина - либо вообще отдельный делать либо что был один сайт и для магазина и для сервисных услуг.)

Ресурсы которые уже есть (мои сайты):

0.  https://profi-service.kiev.ua 

Сайт который работает на платном шаблоне WordPress, у меня к нему есть доступ, я в нём  относительно неплохо разобрался. 

1.  https://pc-partner.com.ua 

Есть смысл перенести на платный шаблон или сделать переадресацию на http://profi-service.kiev.ua ? В нём есть  наполненный интернет магазин, но он отключен, так как некорректно работает. 

2.  http://pc-partner.org.ua/     

Я сам делал этот сайт в конструкторе Website x5 Evolution, могу в нем много чего править.

3.  http://mykomp.at.ua/         

Я сам делал в конструкторе Ucoz, но продолжать его не вижу смысла ...

Сроки - недели две наверное.

Бюджет - я не ориентируюсь в ценах.

4 года назад
guest_15830540523407
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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