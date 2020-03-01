Из четырёх сайтов сделать один (два)

У меня ДВЕ точки по ремонту техники (Бровары "ПК-Партнер" и Киев "Profi-Service")

Бизнес основан на ремонте компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов.

Сайтов у меня много, толку мало, и они "печальные" :)

Варианты решения (как это вижу я):

- оставить ОДИН сайт сделав переадресацию с тех что будут убраны

(CMS я бы оставил Wordpress, но если он для СЕО не очень, то я смогу с любой другой CMS разобраться - главное что бы панель админа была нормальная и давала возможность вносить и редактировать материал без знания кода.)

Цель:

0. НАЙТИ оптимальный и правильный ВАРИАНТ решения и ИСПОЛНИТЕЛЯ

1. Иметь ОДИН сайт для г. Бровары и г. Киев.

2. Добавить Инет магазин в этот ОДИН сайт или делать вообще отдельным сайтом

(Инет магазин нужен как второй вид бизнеса. продавать планируется всякие телефонные аксессуары.

Для интернет магазина - либо вообще отдельный делать либо что был один сайт и для магазина и для сервисных услуг.)

Ресурсы которые уже есть (мои сайты):

0. https://profi-service.kiev.ua

Сайт который работает на платном шаблоне WordPress, у меня к нему есть доступ, я в нём относительно неплохо разобрался.

1. https://pc-partner.com.ua

Есть смысл перенести на платный шаблон или сделать переадресацию на http://profi-service.kiev.ua ? В нём есть наполненный интернет магазин, но он отключен, так как некорректно работает.

2. http://pc-partner.org.ua/

Я сам делал этот сайт в конструкторе Website x5 Evolution, могу в нем много чего править.

3. http://mykomp.at.ua/

Я сам делал в конструкторе Ucoz, но продолжать его не вижу смысла ...

Сроки - недели две наверное.

Бюджет - я не ориентируюсь в ценах.