Из четырёх сайтов сделать один (два)

Нужен сайт по купле-продажи недвижимости Можно скопировать сайт который я укажу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня ДВЕ точки по ремонту техники (Бровары "ПК-Партнер" и Киев "Profi-Service")
Бизнес основан на ремонте компьютеров, ноутбуков, телефонов, планшетов.
Сайтов у меня много, толку мало, и они "печальные" :)
Варианты решения (как это вижу я):
- оставить ОДИН сайт сделав переадресацию с тех что будут убраны
(CMS я бы оставил Wordpress, но если он для СЕО не очень, то я смогу с любой другой CMS разобраться - главное что бы панель админа была нормальная и давала возможность вносить и редактировать материал без знания кода.)
Цель:
0. НАЙТИ оптимальный и правильный ВАРИАНТ решения и ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. Иметь ОДИН сайт для г. Бровары и г. Киев.
2. Добавить Инет магазин в этот ОДИН сайт или делать вообще отдельным сайтом
(Инет магазин нужен как второй вид бизнеса. продавать планируется всякие телефонные аксессуары.
Для интернет магазина - либо вообще отдельный делать либо что был один сайт и для магазина и для сервисных услуг.)
Ресурсы которые уже есть (мои сайты):
0. https://profi-service.kiev.ua
Сайт который работает на платном шаблоне WordPress, у меня к нему есть доступ, я в нём относительно неплохо разобрался.
Есть смысл перенести на платный шаблон или сделать переадресацию на http://profi-service.kiev.ua ? В нём есть наполненный интернет магазин, но он отключен, так как некорректно работает.
Я сам делал этот сайт в конструкторе Website x5 Evolution, могу в нем много чего править.
Я сам делал в конструкторе Ucoz, но продолжать его не вижу смысла ...
Сроки - недели две наверное.
Бюджет - я не ориентируюсь в ценах.
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