Сделать дополнительную версию языка на сайте

Имеется сайт с русской версией сайта, необходимо добавить еще одну версию сайта.

В админке всё сделано из расчета того, что есть одна версия. Необходимо либо сделать так, чтобы вручную каждая страница изначально заносилась как сейчас + копии полей для другой версии, либо второй вариант: делаем просто копию всего сайта на другом языке и администратор будет сначала заносить на одной версии как сейчас и в копии сайта с другой версией. Это конечно неудобно, но рассматриваем как вариант.

Просчитайте пожалуйста примерно по первому варианту и по второму. Интересует ориентировочный срок и стоимость на первый вариант и на второй.

Дубль сайта test.alfa-tv.ua

ftp для оценки кода

user:

alfainet_ukr

iwklGaVV51Q#U

Админка: https://test.alfa-tv.ua/admin/

admin: Ku1207iSj