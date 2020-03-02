Сделать дополнительную версию языка на сайте

Нужен сайт по купле-продажи недвижимости Можно скопировать сайт который я укажу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт с русской версией сайта, необходимо добавить еще одну версию сайта.
В админке всё сделано из расчета того, что есть одна версия. Необходимо либо сделать так, чтобы вручную каждая страница изначально заносилась как сейчас + копии полей для другой версии, либо второй вариант: делаем просто копию всего сайта на другом языке и администратор будет сначала заносить на одной версии как сейчас и в копии сайта с другой версией. Это конечно неудобно, но рассматриваем как вариант.
Просчитайте пожалуйста примерно по первому варианту и по второму. Интересует ориентировочный срок и стоимость на первый вариант и на второй.
Дубль сайта test.alfa-tv.ua
ftp для оценки кода
user:
alfainet_ukr
iwklGaVV51Q#U
Админка: https://test.alfa-tv.ua/admin/
admin: Ku1207iSj
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