Сделать дополнительную версию языка на сайте

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок329 просмотров
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Имеется сайт с русской версией сайта, необходимо добавить еще одну версию сайта.

В админке всё сделано из расчета того, что есть одна версия. Необходимо либо сделать так, чтобы вручную каждая страница изначально заносилась как сейчас + копии полей для другой версии, либо второй вариант: делаем просто копию всего сайта на другом языке и администратор будет сначала заносить на одной версии как сейчас и в копии сайта с другой версией. Это конечно неудобно, но рассматриваем как вариант.

Просчитайте пожалуйста примерно по первому варианту и по второму. Интересует ориентировочный срок и стоимость на первый вариант и на второй.

Дубль сайта test.alfa-tv.ua

ftp для оценки кода

user:

alfainet_ukr

iwklGaVV51Q#U

Админка: https://test.alfa-tv.ua/admin/ 

admin: Ku1207iSj

4 года назад
Kurilshik
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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