Сделать сайт на wordpress по готовому дизайну

Есть готовый дизайн для сайта

https://xd.adobe.com/view/5ec9307f-d33d-46b5-5b08-c42be5d3f167-28f8/

Необходимо:

1) реализовать новый сайт на wordpress в точном соответствии с указанным дизайном

2) обеспечить адаптивную верстку, в т.ч. под мобильные устройства

3) заполнить все страницы и перенести контент с старого сайта на новый (существующий сайт тут pamyat39.ru). содержимое всех страниц должно быть редактируемо через cms

4) опубликовать на хостинге новый сайт вместо существующего

Присылайте свои предложения по срокам и цене.