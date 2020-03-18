Создать сайт-визитку о фирме по установке пластиковых окон

Нужно создать сайт-визитку о пластиковых окнах.

1. Дизайн сайта нужно взять отсюда - http://ecoplastika.ru/. Т.е. берем исходный код сайта и меняем незначительные детали (цвет фона, тексты, что-то еще по мелочи, точный список согласуем позже).

2. Нужно помочь зарегистрировать домен (что-то типа балконы58.рф, но детально согласуем позже).

3. Нужно помочь купить самый базовый хостинг для размещения сайта и разместить переработанный сайт на нем, после чего привязать доменное имя к этому хостингу.