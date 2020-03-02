Закрытый сайт, аукцион

Мне нужно закрытый сайт, чтобы он не был в общем доступе.

Чтобы я мог выдавать логин и пароль и когда нужно забирать доступ к сайту.

Сайт должен выполнять функцию аукциона, принятия ставки и дальше по закрытию лота, я перехожу в закрытую переписку с покупателем и решаем как и где будет проходить сделка.

На главной странице должно быть фото нашей компании и дальше логин и пароль который я буду сам выдавать, чтобы контролировать все.

На сайте не будут проводится никакие финансовые операции, просто информация и аукцион.

Это самое главное что мне нужно, ищу хорошего программиста для дальнейшего долгосрочного сотрудничества.