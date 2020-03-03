Веб ресурс по сокращению ссылок

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Вам необходимо создать веб ресурс по сокращению ссылок. Проект, который вы будете создавать должен выполнять следующее:

  • весь проект должен быть реализован с учетом ООП и MVC;
  • использовать Laravel, а также WordPress не нужно;
  • система регистрации и авторизации;
  • личный кабинет;
  • страница контакты, где отправление на почту происходит через библиотеку PhpMailer;
  • добавление ссылки и создание её сокращения;
  • вывод и удаление ссылок;
  • переадресация на другой веб сайт при переходе по сокращенной ссылке.
Пример того как все работает представлен на видео.(которое скину в личном сообщении, т.к. нельзя было прикрепить формат mp4)

Вы можете не придерживаться точно такого же дизайна, вашей основной целью является воспроизведение всего функционала, поэтому дизайн можете сделать лишь схожим, без точного повторения.

1) На главной странице должна отображаться форма регистрации или же форма добавления ссылки. Это зависит от того зарегистрирован ли пользователь на сайте. В форме регистрации необходимо выполнить проверку на логин пользователя. Если в базе данных уже есть такой же логин что вводит пользователь для регистрации, то должна выдаваться ошибка(первое фото).

2) Форма авторизации должна принимать логин и пароль и в зависимости от их корректности либо авторизовывать пользователя, либо выводить ошибку под формой(второе фото).

3) В личном кабинете необходимо отобразить лишь Логин пользователя, а также кнопку выход(третье фото).

4) Если пользователь авторизован, то на главной странице он может указать длинную ссылку, а также указать сокращение и создать сокращенную ссылку. Если он вводит сокращенное имя что уже есть в базе данных, то должна вызываться ошибка(четвертое фото).

5) Все ссылки что создал конкретный пользователь отображаются для него на главной странице. Каждую ссылку можно удалить(пятое фото).

При переходе по сокращенной ссылке пользователя должно перекидывать на тот URL адрес, который использовался в качестве длинного URL.

На странице с контактами пользователь сможет отправить письмо к вам на почту. Отправка письма должна происходить не через встроенную функцию mail(), а через библиотеку PhpMailer.

Так же можете посмотреть остальные фото(подробности в видео)

4 года назад
guest_1583234349814
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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