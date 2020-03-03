Создать сайт

Сайт: sgkarkas.ru Страницы для микроразметки: [url=https://sgkarkas.ru/catalog/xoreograficheskie_stanki.htm]https://sgkarkas.ru/catalog/xoreograficheskie_stanki.htm[/url]
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Интересует создание классического сайта 4-5 страниц, макет готов
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