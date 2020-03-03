Нужен сайт компании

Нужно доработать сайт компании. По сути даже не доработать а сделать с нуля, дизайн + верстка + программирование.

Есть недоделанный черновой вариант на WP, с черновым дизайном от одного исполнителя который взялся и исчез в процессе работы.

По предоплате не работаю. Пост оплата или безопасная сделка.

Ищу качество + адекватная цена.