Нужен сайт компании

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок286 просмотров
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Нужно доработать сайт компании. По сути даже не доработать а сделать с нуля, дизайн + верстка + программирование.

Есть недоделанный черновой вариант на WP, с черновым дизайном от одного исполнителя который взялся и исчез в процессе работы.

По предоплате не работаю. Пост оплата или безопасная сделка.

Ищу качество + адекватная цена.

4 года назад
Lerom
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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