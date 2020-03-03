Сайт заказов

Здравствуйте! Нужно создать не сложный сайт под услуги косметологи на дом. Макет полностью готов. адаптивная и пк версия. Язык сайта французский, чтобы разобраться где, что и как я сделаю перевод макета!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт или интернет магазин. Клиент на сайте должен иметь возможность зарегистрироваться, выбрать товар, оплатить. С сайта заказ должен отправляться поставщику.
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