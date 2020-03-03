Сайт заказов

Мне нужно закрытый сайт, чтобы он не был в общем доступе. Чтобы я мог выдавать логин и пароль и когда нужно забирать доступ к сайту. Сайт должен выполнять функцию аукциона, принятия ставки и дальше по закрытию лота, ...