Сайт заказов

$120
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок225 просмотров
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Требуется сайт или интернет магазин. Клиент на сайте должен иметь возможность  зарегистрироваться, выбрать товар, оплатить. С сайта заказ должен отправляться поставщику. 

4 года назад
guest_15833204697251
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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