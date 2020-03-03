Верстка, веб-программирование сайта

нужно сверстать и поставить на cms сайт. Сайт будет в 3 языковых версиях (иврит RtL, ру, англ) Дизайн разработаем, предоставим. Тематика: услуги адвоката (7 стр с описанием услуг , стр с видео и статьями , продающая главная страница с формами и обратным звонком, стр контактов). Сайт должен быть удобен заказчику для редактирования страниц. Также должна быть возможность управления контентом для сео (мета теги, контент, заголовки) и легкость индексации сайта на выбранном вами движке. Предложите плз cms + оцените плз вашу работу + покажите пожалуйста ваше портфолио . Пример похожего по контенту сайта: https://www.abuwarda.co.il/ (у нас будет более современный дизайн), верстка должна быть адаптивная.

Работать планирую по договору (вы можете быть юрлицом, ип или физлицом)