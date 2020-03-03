Натянуть адаптивный PSD макет на WP

Здравствуйте! Нужно создать не сложный сайт под услуги косметологи на дом. Макет полностью готов. адаптивная и пк версия. Язык сайта французский, чтобы разобраться где, что и как я сделаю перевод макета!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть макет в PSD адаптивный, нужно натянуть на вп, сам макет не сложный!
на главной странице есть поиск туров, он выводится через iframe, код скину и его просто надо установить на сайте как на макете!
по сути надо натянуть:
Главная по макету.
Шаблонные страницы в общем стиле сайта.
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