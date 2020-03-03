Натянуть адаптивный PSD макет на WP

Здравствуйте!

Есть макет в PSD адаптивный, нужно натянуть на вп, сам макет не сложный!

на главной странице есть поиск туров, он выводится через iframe, код скину и его просто надо установить на сайте как на макете!

по сути надо натянуть:

Главная по макету.

Шаблонные страницы в общем стиле сайта.