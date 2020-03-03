Натянуть адаптивный PSD макет на WP

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки319 просмотров
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Здравствуйте!

Есть макет в PSD адаптивный, нужно натянуть на вп, сам макет не сложный! 

на главной странице есть поиск туров, он выводится через iframe, код скину и его просто надо установить на сайте как на макете!

по сути надо натянуть:

Главная по макету.

Шаблонные страницы в общем стиле сайта.

4 года назад
Irenjazz
Ирина 
37 летФранция
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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