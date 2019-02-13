Makesense

Михаил Makesense

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов любой сложности на PHP7 / OpenCart 2-3, Laravel / парсеры / шаблонизаторы Twig, Blade / Bootstrap.

Языки:

  • PHP 7
  • SQL
  • JavaScript
  • HTML 5 / CSS 3
CMS и Фреймворки: 

  • OpenCart 1-3
  • Laravel
  • Symfony
Библиотеки:

  • Bootstrap
  • JQuery
  • Simple HTML DOM
и др.

Шаблонизаторы:

  • Twig
  • Blade
Навыки: 

  • Разработка сущностей и  модулей любой сложности на php7
  • CURL
  • Разработка парсеров любой сложности
  • Перенос и обновления сайтов
  • Адаптивная и кроссбраузерная верстка
  • AJAX
  • ООП
  • GitHub
  • Создание макетов
  • Создания сайта под ключ
  • Настройка модулей оплаты
Кратко о себе:

Целеустремленный, ответственный,  выполняю работу в срок. Если мы с вами работаем, поддержка гарантирована в любое время суток! Берусь только за интересные мне проекты. Работаю один и с клиентом напрямую, никакого посредничества. 

Моя цель:

 Получить от работы удовольствие и полностью удовлетворить желание клиента на все 5!

Способы оплаты:

  • Банковские карты (Тинькофф, Сбербанк)
  • Qiwi
  • Yandex-money
  • Web-money
  • Bitcoin wallet
RUR/ USD/ EUR / UAH
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Отзывы заказчиков

tanyaty
Таня 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
5 отзывов(-3)
$200
6 баллов
6 лет назад
Сделать сайт на опенкрат
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
aqss110
Юлия 
43 года
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Доработать интернет-магазин на опенкарте
Opencart
Очень внимательный и терпеливый программист, сделал даже гораздо больше чем оговаривали внес все правки. всегда на связи. Рекомендую!
Хорошая заказчица , своевременная оплата , граммотно поставленное тз. Сотрудничали долго и продолжаем
Ответный отзыв
alexandr100
Александр 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
9 баллов
6 лет назад
Исправить шаблон на OpenCart 2
Opencart
В целом всё хорошо, приходится проверять работу и тестировать - были мелкие ошибки, недоработки. Но всё было быстро исправлено. Плюс работа выполнена по адекватной цене. Спасибо!
Хорошее техническое задание, вежливый заказчик!
Ответный отзыв
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
6 лет назад
Правки в опенкарт
Opencart
Отличный исполнитель, высокая скорость работы, рекомендую.
Отличный заказчик. Четко поставленное тз, вежливый. Оплата не заставила себя ждать!
Ответный отзыв
fire999
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Не работает пересчет цены opencart в одном месте
Opencart
Отличный разработчик, все сделал пока я спал)
Хороший заказчик, грамотно поясняет задачу , оплата вовремя , как по часам! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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