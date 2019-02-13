Разработка сайтов любой сложности на PHP7 / OpenCart 2-3, Laravel / парсеры / шаблонизаторы Twig, Blade / Bootstrap.
Языки:
- PHP 7
- SQL
- JavaScript
- HTML 5 / CSS 3
- OpenCart 1-3
- Laravel
- Symfony
- Bootstrap
- JQuery
- Simple HTML DOM
Шаблонизаторы:
- Twig
- Blade
- Разработка сущностей и модулей любой сложности на php7
- CURL
- Разработка парсеров любой сложности
- Перенос и обновления сайтов
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка
- AJAX
- ООП
- GitHub
- Создание макетов
- Создания сайта под ключ
- Настройка модулей оплаты
Целеустремленный, ответственный, выполняю работу в срок. Если мы с вами работаем, поддержка гарантирована в любое время суток! Берусь только за интересные мне проекты. Работаю один и с клиентом напрямую, никакого посредничества.
Моя цель:
Получить от работы удовольствие и полностью удовлетворить желание клиента на все 5!
Способы оплаты:
- Банковские карты (Тинькофф, Сбербанк)
- Qiwi
- Yandex-money
- Web-money
- Bitcoin wallet
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$200
6 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Очень внимательный и терпеливый программист, сделал даже гораздо больше чем оговаривали внес все правки. всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хорошая заказчица , своевременная оплата , граммотно поставленное тз. Сотрудничали долго и продолжаем
$5
9 баллов
6 лет назад
Opencart
В целом всё хорошо, приходится проверять работу и тестировать - были мелкие ошибки, недоработки. Но всё было быстро исправлено. Плюс работа выполнена по адекватной цене. Спасибо!
Ответный отзыв
Хорошее техническое задание, вежливый заказчик!
$16
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Отличный исполнитель, высокая скорость работы, рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко поставленное тз, вежливый. Оплата не заставила себя ждать!
$10
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Отличный разработчик, все сделал пока я спал)
Ответный отзыв
Хороший заказчик, грамотно поясняет задачу , оплата вовремя , как по часам! Рекомендую к сотрудничеству!