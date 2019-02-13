Разработка сайтов любой сложности на PHP7 / OpenCart 2-3, Laravel / парсеры / шаблонизаторы Twig, Blade / Bootstrap.

Языки:

PHP 7

SQL

JavaScript

HTML 5 / CSS 3

CMS и Фреймворки:

OpenCart 1-3

Laravel

Symfony

Библиотеки:

Bootstrap

JQuery

Simple HTML DOM

и др.

Шаблонизаторы:

Twig

Blade

Навыки:

Разработка сущностей и модулей любой сложности на php7

CURL

Разработка парсеров любой сложности

Перенос и обновления сайтов

Адаптивная и кроссбраузерная верстка

AJAX

ООП

GitHub

Создание макетов

Создания сайта под ключ

Настройка модулей оплаты

Кратко о себе:

Целеустремленный, ответственный, выполняю работу в срок. Если мы с вами работаем, поддержка гарантирована в любое время суток! Берусь только за интересные мне проекты. Работаю один и с клиентом напрямую, никакого посредничества.

Моя цель:

Получить от работы удовольствие и полностью удовлетворить желание клиента на все 5!

Способы оплаты:

Банковские карты (Тинькофф, Сбербанк)

Qiwi

Yandex-money

Web-money

Bitcoin wallet

RUR/ USD/ EUR / UAH