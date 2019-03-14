Конвертер валют

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок135 просмотров
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Всем привет!

Для сайта финансовой тематики необходимо сделать конвертер валют. Есть пример. Вот собственно и все, описание задания крайне простое :) но реализация должна быть хорошей, инструмент нужен не просто для вида, а действительно для людей. По этому нужен конвертер/калькулятор, кому как удобнее называть, который будет считать курсы валют на всех устройствах удобно и без сбоев. Всем спасибо за заявки.

5 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
12 дней назад