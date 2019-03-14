Всем привет!

Для сайта финансовой тематики необходимо сделать конвертер валют. Есть пример. Вот собственно и все, описание задания крайне простое :) но реализация должна быть хорошей, инструмент нужен не просто для вида, а действительно для людей. По этому нужен конвертер/калькулятор, кому как удобнее называть, который будет считать курсы валют на всех устройствах удобно и без сбоев. Всем спасибо за заявки.