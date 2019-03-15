Написать скрипт для приема заявок по апи

Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins.

Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01).

Нужно написать скрипт, чтоб заявка приходила одговременно и в срм, и в сервисы на тильде.

Вот как это описано в срм https://help.moyklass.com/hc/ru/articles/360000711614-Запись-в-группы-через-свой-сервер