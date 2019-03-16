Посадить форму расчета на WP

Есть сайт на Тильде https://greenwich.org.ua/, с него приходят заявки через webhook в срм https://app.moyklass.com/joins. Тильда и срм не очень дружат между собой. Тильда передает инфо либо на вебхук, либо на свои сервисы (скрин выбора - 01). Нужно написать ...