В Woocommerce в Wordpress необходимо на странице товара изменить вывод хлебных крошек (убрать из хлебных крошек вывод категорий).

Нужно сделать хлебные крошки вида:

"Главная страница - Магазин - Название товара"

Это можно сделать и без модификации хлебных крошек. Например, можно скрыть из кода вывод хлебных крошек на страницах товара в Woocommerce и вместо них вставить код:

"Главная (ссылка) - Магазин (ссылка) - Название товара (просто вывод надписи названия товара)".

В общем как проще.