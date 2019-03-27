Woocommerce в Wordpress

Веб-программированиеЗавершен8 заявок146 просмотров
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В Woocommerce в Wordpress необходимо на странице товара изменить вывод хлебных крошек (убрать из хлебных крошек вывод категорий).

Нужно сделать хлебные крошки вида:

"Главная страница - Магазин - Название товара"

Это можно сделать и без модификации хлебных крошек. Например, можно скрыть из кода вывод хлебных крошек на страницах товара в Woocommerce и вместо них вставить код:

"Главная (ссылка) - Магазин (ссылка) - Название товара (просто вывод надписи названия товара)". 

В общем как проще.

WordPressWooCommerce
5 лет назад
dido81
Иван 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$5
1 день
WMZ
Отличная работа
Понятное ТЗ, моментальная оплата.