Добрый день! Есть текущий проект на Ruby on Rails. Проект кино сайта. Биографии, описание фильмов, комментарии. Нужно перенести часть функционала на PHP. К сожалению, поддерживать проект на RoR сложно и затратно. Задача ...
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В Woocommerce в Wordpress необходимо на странице товара изменить вывод хлебных крошек (убрать из хлебных крошек вывод категорий).
Нужно сделать хлебные крошки вида:
"Главная страница - Магазин - Название товара"
Это можно сделать и без модификации хлебных крошек. Например, можно скрыть из кода вывод хлебных крошек на страницах товара в Woocommerce и вместо них вставить код:
"Главная (ссылка) - Магазин (ссылка) - Название товара (просто вывод надписи названия товара)".
В общем как проще.
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