Создание сайта компании с интеграцией с Moodle, а также личный кабинет

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Moodle с авторизацией (необходима система для обучения своих сотрудников и внешних для прохождения тестов)

личный кабинет через API с кассовой системой https://openstore.ua/os_doc.php  (см. Шлюз программного комплекса OpenStore)

Дизайн сайта по типу сайта http://www.jorgerieraflores.com ну со своими картинками и цветовой гаммой

Хостинг не выбирали, рассматриваем предложения.

5 лет назад
guest_15526304672719
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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